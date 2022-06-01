Direktori Perusahaan
Aya Healthcare
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Aya Healthcare Gaji

Gaji Aya Healthcare berkisar dari $110,744 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $237,180 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Aya Healthcare. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
Median $175K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $165K
Desainer Produk
$111K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Manajer Proyek
$131K
Perekrut
$146K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$237K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Aya Healthcare adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $237,180. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Aya Healthcare adalah $155,481.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Aya Healthcare

Perusahaan Terkait

  • Roblox
  • Microsoft
  • Intuit
  • Spotify
  • Lyft
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya