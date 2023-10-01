Direktori Perusahaan
AwanTunai
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

AwanTunai Gaji

Rentang gaji AwanTunai berkisar dari $7,300 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $159,200 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari AwanTunai. Terakhir diperbarui: 8/9/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Ilmuwan Data
$7.3K
Insinyur Perangkat Lunak
$37.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$159K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in AwanTunai è Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $159,200. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in AwanTunai è di $37,510.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk AwanTunai

Perusahaan Terkait

  • Apple
  • Netflix
  • Airbnb
  • PayPal
  • SoFi
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain