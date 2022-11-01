Avidbots Gaji

Rentang gaji Avidbots berkisar dari $92,263 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Produk di ujung bawah hingga $121,187 untuk Operasi Sumber Daya Manusia di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Avidbots . Terakhir diperbarui: 8/9/2025