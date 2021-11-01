Aviatrix Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Aviatrix berkisar dari $81,397 dalam kompensasi total per tahun untuk Kesuksesan Pelanggan di tingkat rendah hingga $301,500 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Aviatrix. Terakhir diperbarui: 8/26/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Kesuksesan Pelanggan
$81.4K
Insinyur Penjualan
$219K

Arsitek Solusi
$302K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Aviatrix, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Aviatrix adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $301,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Aviatrix adalah $233,200.

