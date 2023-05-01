Direktori Perusahaan
Avenue
Avenue Gaji

Gaji Avenue berkisar dari $20,610 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Mesin di tingkat rendah hingga $64,045 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Avenue. Terakhir diperbarui: 8/26/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $43.6K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $64K
Insinyur Mesin
$20.6K

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Avenue adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $64,045. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Avenue adalah $43,554.

