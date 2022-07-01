AvantStay Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji AvantStay berkisar dari $104,520 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $122,400 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari AvantStay. Terakhir diperbarui: 8/9/2025

$160K

Sumber Daya Manusia
$107K
Insinyur Perangkat Lunak
$122K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$105K

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di AvantStay adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $122,400. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di AvantStay adalah $106,530.

