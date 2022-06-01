Avant Gaji

Rentang gaji Avant berkisar dari $99,500 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $306,626 untuk Manajer Ilmu Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Avant . Terakhir diperbarui: 8/9/2025