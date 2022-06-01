Direktori Perusahaan
Avant
Avant Gaji

Rentang gaji Avant berkisar dari $99,500 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $306,626 untuk Manajer Ilmu Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Avant. Terakhir diperbarui: 8/9/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $150K
Manajer Produk
Median $110K
Analis Data
$101K

Manajer Ilmu Data
$307K
Ilmuwan Data
$181K
Desainer Produk
$99.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$285K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Avant adalah Manajer Ilmu Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $306,626. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Avant adalah $150,000.

