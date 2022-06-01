Direktori Perusahaan
Avangrid Renewables
Avangrid Renewables Gaji

Rentang gaji Avangrid Renewables berkisar dari $84,280 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $142,100 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Avangrid Renewables. Terakhir diperbarui: 8/16/2025

$160K

Ilmuwan Data
$84.3K
Analis Keuangan
$129K
Insinyur Perangkat Lunak
$142K

Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Avangrid Renewables adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $142,100. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Avangrid Renewables adalah $129,350.

