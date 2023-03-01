Auvik Networks Gaji

Rentang gaji Auvik Networks berkisar dari $47,916 dalam total kompensasi tahunan untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung bawah hingga $239,700 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Auvik Networks . Terakhir diperbarui: 8/16/2025