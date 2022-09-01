Direktori Perusahaan
AutoTrader
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

AutoTrader Gaji

Rentang gaji AutoTrader berkisar dari $29,862 dalam total kompensasi tahunan untuk Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $155,662 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari AutoTrader . Terakhir diperbarui: 8/16/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $64.8K
Layanan Pelanggan
$29.9K
Ilmuwan Data
$69.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Manajer Produk
$98.2K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$156K
Arsitek Solusi
$105K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di AutoTrader adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $155,662. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di AutoTrader adalah $83,961.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk AutoTrader

Perusahaan Terkait

  • Microsoft
  • Pinterest
  • Snap
  • Dropbox
  • Stripe
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain