Autonomous Gaji

Rentang gaji Autonomous berkisar dari $26,532 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Proyek di ujung bawah hingga $64,675 untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Autonomous. Terakhir diperbarui: 8/16/2025

$160K

Insinyur Sipil
$44K
Teknolog Informasi (IT)
$64.7K
Manajer Proyek
$26.5K

Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Autonomous adalah Teknolog Informasi (IT) at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $64,675. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Autonomous adalah $44,001.

