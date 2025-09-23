Direktori Perusahaan
Autodesk
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Penjualan

  • Semua Gaji Penjualan

Autodesk Penjualan Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Autodesk. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Rata-rata Kompensasi Total

£66.4K - £78.2K
United Kingdom
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
£62K£66.4K£78.2K£86.3K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 1 lagi Penjualan data gaji di Autodesk untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

£121K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan £23 ribu+ (terkadang £230 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.


Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (8.32% triwulanan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (8.32% triwulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Penjualan penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

The highest paying salary package reported for a Penjualan at Autodesk in France sits at a yearly total compensation of £86,337. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Penjualan role in France is £61,985.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Autodesk

Perusahaan Terkait

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya