Rata-rata kompensasi total Manajer Program in Singapore di Autodesk berkisar dari SGD 210K hingga SGD 299K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Autodesk. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Rata-rata Kompensasi Total

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

SGD 209K

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Program di Autodesk in Singapore mencapai total kompensasi tahunan SGD 298,946. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Autodesk untuk posisi Manajer Program in Singapore adalah SGD 210,276.

