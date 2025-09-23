Kompensasi Desainer Produk in United States di Autodesk berkisar dari $122K per year untuk P1 hingga $292K per year untuk P5. Paket kompensasi yearan median in United States total $147K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Autodesk. Terakhir diperbarui: 9/23/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Autodesk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
