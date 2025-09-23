Direktori Perusahaan
Autodesk
Autodesk Manajer Desain Produk Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Desain Produk in United States di Autodesk berkisar dari $245K hingga $341K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Autodesk. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$262K - $309K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$245K$262K$309K$341K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Desain Produk di Autodesk in United States mencapai total kompensasi tahunan $341,172. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Autodesk untuk posisi Manajer Desain Produk in United States adalah $244,944.

Sumber Lainnya