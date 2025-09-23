Direktori Perusahaan
Autodesk
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Mitra

  • Semua Gaji Manajer Mitra

Autodesk Manajer Mitra Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Mitra in Australia di Autodesk berkisar dari A$239K hingga A$327K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Autodesk. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Rata-rata Kompensasi Total

A$256K - A$310K
Australia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
A$239KA$256KA$310KA$327K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Manajer Mitra data gajis di Autodesk untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

A$249K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan A$47 ribu+ (terkadang A$470 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.


Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (8.32% triwulanan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (8.32% triwulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Mitra penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Manajer Mitra hos Autodesk in Australia ligger på en årlig totalkompensasjon på A$326,724. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Autodesk for Manajer Mitra rollen in Australia er A$239,410.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Autodesk

Perusahaan Terkait

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya