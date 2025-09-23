Direktori Perusahaan
Autodesk
Autodesk Sumber Daya Manusia Gaji

Paket kompensasi Sumber Daya Manusia median in United States di Autodesk total $215K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Autodesk. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Paket Median
company icon
Autodesk
Sr. HR Business Partner
San Francisco, CA
Total per tahun
$215K
Level
Senior Manager
Gaji Pokok
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di Autodesk?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (8.32% triwulanan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (8.32% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Daya Manusia di Autodesk in United States mencapai total kompensasi tahunan $356,467. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Autodesk untuk posisi Sumber Daya Manusia in United States adalah $215,000.

