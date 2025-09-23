Rata-rata kompensasi total Kesuksesan Pelanggan in United States di Autodesk berkisar dari $105K hingga $149K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Autodesk. Terakhir diperbarui: 9/23/2025
Rata-rata Kompensasi Total
Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Autodesk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Autodesk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (8.32% triwulanan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (8.32% triwulanan)