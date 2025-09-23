Direktori Perusahaan
Rata-rata kompensasi total Pengembangan Bisnis in Canada di Autodesk berkisar dari CA$95.1K hingga CA$135K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Autodesk. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Rata-rata Kompensasi Total

CA$108K - CA$123K
Canada
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
CA$95.1KCA$108KCA$123KCA$135K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

CA$226K

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Autodesk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pengembangan Bisnis di Autodesk in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$135,145. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Autodesk untuk posisi Pengembangan Bisnis in Canada adalah CA$95,060.

Sumber Lainnya