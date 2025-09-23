Direktori Perusahaan
Australian Government
Australian Government Arsitek Solusi Gaji

Rata-rata kompensasi total Arsitek Solusi in Australia di Australian Government berkisar dari A$103K hingga A$146K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Australian Government. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Rata-rata Kompensasi Total

A$117K - A$138K
Australia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
A$103KA$117KA$138KA$146K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

A$249K

Apa saja tingkat karir di Australian Government?

Jabatan yang Disertakan

Arsitek Keamanan Cloud

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di Australian Government in Australia mencapai total kompensasi tahunan A$145,862. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Australian Government untuk posisi Arsitek Solusi in Australia adalah A$102,737.

