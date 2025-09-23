Direktori Perusahaan
Australian Government
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Ilmuwan Data

  • Semua Gaji Ilmuwan Data

Australian Government Ilmuwan Data Gaji

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in Australia di Australian Government total A$139K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Australian Government. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Paket Median
company icon
Australian Government
Data Scientist
Canberra, CT, Australia
Total per tahun
A$139K
Level
Senior Data Scientist
Gaji Pokok
A$139K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Lama di perusahaan
6 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di Australian Government?

A$249K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan A$47 ribu+ (terkadang A$470 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Ilmuwan Data penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Australian Government in Australia mencapai total kompensasi tahunan A$154,541. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Australian Government untuk posisi Ilmuwan Data in Australia adalah A$87,363.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Australian Government

Perusahaan Terkait

  • Amazon
  • Square
  • Coinbase
  • Snap
  • Stripe
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya