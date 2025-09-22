Direktori Perusahaan
Aurora Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States di Aurora berkisar dari $447K per year untuk P7 hingga $599K per year untuk P8. Paket kompensasi yearan median in United States total $458K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Aurora. Terakhir diperbarui: 9/22/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
$447K
$227K
$173K
$46.7K
Lihat 4 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Aurora, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

FAQ

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Manajer Rekayasa Perangkat Lunak ni Aurora in United States joko ni apapọ isanwo ọdun ti $913,000. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Aurora fun ipa Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States ni $475,000.

