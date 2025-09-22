Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Aurora berkisar dari $180K per year untuk P4 hingga $571K per year untuk P8. Paket kompensasi yearan median in United States total $253K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Aurora. Terakhir diperbarui: 9/22/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P4
$180K
$145K
$21.2K
$14.7K
P5
$222K
$164K
$42.3K
$15.3K
P6
$314K
$208K
$88.5K
$18K
P7
$379K
$226K
$124K
$28.6K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Aurora, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Aurora, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru