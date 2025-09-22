Kompensasi Manajer Produk in United States di Aurora berkisar dari $221K per year untuk P5 hingga $372K per year untuk P8. Paket kompensasi yearan median in United States total $288K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Aurora. Terakhir diperbarui: 9/22/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$221K
$158K
$42.7K
$20.5K
P6
$266K
$173K
$67.3K
$25.4K
P7
$299K
$215K
$46.3K
$37.6K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Aurora, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
