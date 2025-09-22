Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.
Jadwal Vesting
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Jenis Saham
Options
Di Aurora, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
Di Aurora, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
FAQ
Berapa gaji Desainer Produk tertinggi di Aurora in United States?
Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di Aurora in United States mencapai total kompensasi tahunan $189,750. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Berapa besar gaji karyawan Desainer Produk Aurora in United States?
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Aurora untuk posisi Desainer Produk in United States adalah $138,600.
