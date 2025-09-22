Direktori Perusahaan
Aurora Desainer Produk Gaji

Kompensasi Desainer Produk in United States di Aurora total $170K per year untuk P6. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Aurora. Terakhir diperbarui: 9/22/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lihat 3 Level Lainnya
$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Aurora, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di Aurora in United States mencapai total kompensasi tahunan $189,750. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Aurora untuk posisi Desainer Produk in United States adalah $138,600.

