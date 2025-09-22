Kompensasi Insinyur Perangkat Keras in United States di Aurora berkisar dari $184K per year untuk P4 hingga $362K per year untuk P8. Paket kompensasi yearan median in United States total $270K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Aurora. Terakhir diperbarui: 9/22/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
P4
$184K
$146K
$16K
$22.4K
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
$343K
$231K
$63K
$49.1K
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Aurora, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
