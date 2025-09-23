Aurora Solar Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji
Rata-rata kompensasi total Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States di Aurora Solar berkisar dari $198K hingga $270K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Aurora Solar. Terakhir diperbarui: 9/23/2025
United States
Jadwal Vesting
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Jenis Saham
Options
Di Aurora Solar, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
FAQ
Berapa gaji Manajer Rekayasa Perangkat Lunak tertinggi di Aurora Solar in United States?
Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Aurora Solar in United States mencapai total kompensasi tahunan $270,280. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Berapa besar gaji karyawan Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Aurora Solar in United States?
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Aurora Solar untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States adalah $198,050.
