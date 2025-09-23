Direktori Perusahaan
Aurora Solar
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Desainer Produk

  • Semua Gaji Desainer Produk

Aurora Solar Desainer Produk Gaji

Paket kompensasi Desainer Produk median in United States di Aurora Solar total $153K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Aurora Solar. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Paket Median
company icon
Aurora Solar
Product Designer
hidden
Total per tahun
$153K
Level
L2
Gaji Pokok
$148K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Aurora Solar?

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Aurora Solar, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Desainer Produk penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di Aurora Solar in United States mencapai total kompensasi tahunan $164,300. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Aurora Solar untuk posisi Desainer Produk in United States adalah $153,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Aurora Solar

Perusahaan Terkait

  • FireEye
  • PlanGrid
  • Grammarly
  • Paxos
  • BitGo
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya