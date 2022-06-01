Direktori Perusahaan
Aura
Aura Gaji

Rentang gaji Aura berkisar dari $84,575 dalam total kompensasi tahunan untuk Akuntan di ujung bawah hingga $258,700 untuk Keberhasilan Pelanggan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Aura. Terakhir diperbarui: 8/22/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $130K
Manajer Produk
Median $176K
Akuntan
$84.6K

Pengembangan Perusahaan
$137K
Keberhasilan Pelanggan
$259K
Ilmuwan Data
$172K
Insinyur Elektrik
$124K
Konsultan Manajemen
$84.6K
Pemasaran
$139K
Peneliti UX
$159K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Aura adalah Keberhasilan Pelanggan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $258,700. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Aura adalah $138,250.

