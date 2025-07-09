Direktori Perusahaan
AUO
AUO Gaji

Rentang gaji AUO berkisar dari $25,647 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Elektrik di ujung bawah hingga $122,400 untuk Manajer Program Teknis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari AUO. Terakhir diperbarui: 8/22/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $29K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Desainer Produk
Median $27.5K
Pengembangan Bisnis
$33.9K

Insinyur Elektrik
$25.6K
Insinyur Perangkat Keras
$48.6K
Insinyur Mekanik
$27.6K
Manajer Produk
$35.7K
Manajer Program Teknis
$122K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di AUO adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $122,400. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di AUO adalah $31,436.

