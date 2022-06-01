AuditBoard Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji AuditBoard berkisar dari $52,735 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Proyek di ujung bawah hingga $238,000 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari AuditBoard. Terakhir diperbarui: 8/22/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $195K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $238K
Penjualan
Median $190K

Sumber Daya Manusia
$175K
Manajer Program
$100K
Manajer Proyek
$52.7K
Perekrut
$80.4K
Insinyur Penjualan
$194K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$213K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di AuditBoard, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

The highest paying role reported at AuditBoard is Manajer Produk with a yearly total compensation of $238,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AuditBoard is $190,000.

