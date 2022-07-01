AudioEye Gaji

Rentang gaji AudioEye berkisar dari $169,150 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $282,580 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari AudioEye . Terakhir diperbarui: 8/22/2025