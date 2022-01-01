Direktori Perusahaan
Audible
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Audible Gaji

Rentang gaji Audible berkisar dari $53,890 dalam total kompensasi tahunan untuk Operasi Bisnis di ujung bawah hingga $525,300 untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Audible. Terakhir diperbarui: 8/22/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
SDE I $178K
SDE II $301K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Inteligensia Bisnis

Ilmuwan Data
Median $225K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $360K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Manajer Produk
Median $220K
Manajer Program
Median $137K
Perekrut
Median $150K
Manajer Program Teknis
Median $192K
Operasi Bisnis
$53.9K
Analis Bisnis
$112K
Analis Keuangan
$161K
Sumber Daya Manusia
$169K
Teknolog Informasi (IT)
$525K
Hukum
$393K
Konsultan Manajemen
$101K
Operasi Pemasaran
$189K
Peneliti UX
$168K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


Jadwal Vesting

5%

THN 1

15%

THN 2

40%

THN 3

40%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Audible, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 5% diperoleh dalam 1st-THN (5.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 40% diperoleh dalam 3rd-THN (20.00% semi-tahunan)

  • 40% diperoleh dalam 4th-THN (20.00% semi-tahunan)

25%

THN 1

35%

THN 2

40%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Audible, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 35% diperoleh dalam 2nd-THN (35.00% tahunan)

  • 40% diperoleh dalam 3rd-THN (40.00% tahunan)

Ada pertanyaan? Tanyakan komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, mendapatkan saran karir, dan lebih banyak lagi.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

The highest paying role reported at Audible is Teknolog Informasi (IT) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $525,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Audible is $178,375.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Audible

Perusahaan Terkait

  • Alto
  • Vimeo
  • SeatGeek
  • Glossier
  • Papa
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain