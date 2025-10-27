Direktori Perusahaan
ATS Automation
ATS Automation Insinyur Mesin Gaji

Paket kompensasi Insinyur Mesin median in Canada di ATS Automation total CA$96.5K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ATS Automation. Terakhir diperbarui: 10/27/2025

Paket Median
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Total per tahun
CA$96.5K
Level
Senior
Gaji Pokok
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di ATS Automation?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Mesin di ATS Automation in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$100,462. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ATS Automation untuk posisi Insinyur Mesin in Canada adalah CA$93,793.

