Athelas Gaji

Gaji Athelas berkisar dari $35,175 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $207,834 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Athelas. Terakhir diperbarui: 10/9/2025

$160K

Asisten Administratif
$50.8K
Manajer Operasi Bisnis
$169K
Operasi Pemasaran
$95.8K

Manajer Produk
$208K
Insinyur Perangkat Lunak
$35.2K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Athelas, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Athelas adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $207,834. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Athelas adalah $95,769.

