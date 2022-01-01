Direktori Perusahaan
Astranis
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Astranis Gaji

Gaji Astranis berkisar dari $121,762 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Mesin di tingkat rendah hingga $225,400 untuk Hukum di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Astranis. Terakhir diperbarui: 8/30/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $213K
Insinyur Mesin
Median $122K
Insinyur Perangkat Keras
Median $140K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 48
83 48
Perekrut
Median $155K
Manajer Program Teknis
Median $165K
Hukum
$225K
Insinyur Penjualan
$139K
Kapitalis Ventura
$201K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Astranis, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Najbolje plačana pozicija pri Astranis je Hukum at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $225,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Astranis je $160,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Astranis

Perusahaan Terkait

  • Blizzard Entertainment
  • Liberty Mutual
  • Relativity Space
  • Instawork
  • Hearst
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya