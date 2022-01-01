Astranis Gaji

Gaji Astranis berkisar dari $121,762 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Mesin di tingkat rendah hingga $225,400 untuk Hukum di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Astranis. Terakhir diperbarui: 8/30/2025
Di Astranis, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
