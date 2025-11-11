Direktori Perusahaan
Aston
Aston Insinyur Perangkat Lunak Backend Gaji di Russia

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend median in Russia di Aston total RUB 1.89M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Aston. Terakhir diperbarui: 11/11/2025

Paket Median
company icon
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
Total per tahun
RUB 1.89M
Level
M2
Gaji Pokok
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
2 Tahun
Pengajuan Gaji Terbaru
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Backend di Aston in Russia mencapai total kompensasi tahunan RUB 3,278,471. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Aston untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Backend in Russia adalah RUB 1,890,538.

