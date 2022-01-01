ASSURANCE IQ Gaji

Gaji ASSURANCE IQ berkisar dari $63,315 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Pemasaran di tingkat rendah hingga $261,300 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ASSURANCE IQ . Terakhir diperbarui: 9/12/2025