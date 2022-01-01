Direktori Perusahaan
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Gaji

Gaji ASSURANCE IQ berkisar dari $63,315 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Pemasaran di tingkat rendah hingga $261,300 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ASSURANCE IQ. Terakhir diperbarui: 9/12/2025

$160K

Manajer Produk
Median $156K
Akuntan
$93.1K
Ilmuwan Data
$152K

Pemasaran
$93.5K
Operasi Pemasaran
$63.3K
Desainer Produk
$186K
Manajer Program
$111K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$261K
Manajer Program Teknis
$173K
Jadwal Vesting

10%

THN 1

20%

THN 2

40%

THN 3

30%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ASSURANCE IQ, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 10% vesting pada 1st-THN (10.00% tahunan)

  • 20% vesting pada 2nd-THN (20.00% tahunan)

  • 40% vesting pada 3rd-THN (40.00% tahunan)

  • 30% vesting pada 4th-THN (30.00% tahunan)

FAQ

Sumber Lainnya