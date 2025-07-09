Direktori Perusahaan
Aspen Dental
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Aspen Dental Gaji

Rentang gaji Aspen Dental berkisar dari $42,806 dalam total kompensasi tahunan untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung bawah hingga $331,650 untuk Dokter di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Aspen Dental. Terakhir diperbarui: 8/22/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $130K
Analis Bisnis
$116K
Ilmuwan Data
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Teknolog Informasi (IT)
$42.8K
Dokter
$332K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Aspen Dental είναι ο Dokter at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $331,650. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Aspen Dental είναι $115,575.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Aspen Dental

Perusahaan Terkait

  • SoFi
  • Dropbox
  • Snap
  • Google
  • Pinterest
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain