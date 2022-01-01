Direktori Perusahaan
ASOS
ASOS Gaji

Gaji ASOS berkisar dari $49,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Pemasaran di tingkat rendah hingga $130,766 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ASOS. Terakhir diperbarui: 11/14/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $87.5K

Insinyur iOS

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Analis Bisnis
$129K
Manajer Ilmu Data
$128K

Ilmuwan Data
$95.3K
Pemasaran
$49K
Desainer Produk
$84.2K
Manajer Produk
$131K
Arsitek Solusi
$92.8K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ASOS adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $130,766. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ASOS adalah $94,029.

Sumber Lainnya