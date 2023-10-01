Direktori Perusahaan
ASM
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

ASM Gaji

Rentang gaji ASM berkisar dari $48,663 dalam total kompensasi tahunan untuk Operasi Bisnis di ujung bawah hingga $156,310 untuk Desainer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari ASM. Terakhir diperbarui: 8/21/2025

$160K

Dapatkan Bayaran, Bukan Dipermainkan

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara teratur mencapai kenaikan $30 ribu+ (kadang $300 ribu+).Dapatkan gaji Anda dinegosiasikan atau resume Anda ditinjau oleh para ahli nyata - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Mekanik
Median $115K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $134K
Insinyur Perangkat Keras
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Operasi Bisnis
$48.7K
Insinyur Kimia
$140K
Insinyur Elektrik
$113K
Desainer Produk
$156K
Manajer Proyek
$134K
Insinyur Penjualan
$99.5K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

El rol més ben pagat informat a ASM és Desainer Produk at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $156,310. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a ASM és de $134,000.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk ASM

Perusahaan Terkait

  • Flipkart
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Apple
  • Roblox
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Daya Lain