Rata-rata kompensasi total Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in India di ArmorCode berkisar dari ₹9.05M hingga ₹12.84M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ArmorCode. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$117K - $138K
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$103K$117K$138K$146K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di ArmorCode?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ArmorCode in India mencapai total kompensasi tahunan ₹12,844,111. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ArmorCode untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in India adalah ₹9,046,722.

Sumber Lainnya

