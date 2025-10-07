Direktori Perusahaan
Arm
  Gaji
  Insinyur Perangkat Lunak

  Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

  United Kingdom

Arm Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack Gaji di United Kingdom

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in United Kingdom di Arm berkisar dari £43.3K per year untuk Grade 2 hingga £178K per year untuk Grade 6. Paket kompensasi yearan median in United Kingdom total £131K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Arm. Terakhir diperbarui: 10/7/2025

Rata-rata Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Grade 2
Graduate Engineer(Entry Level)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£146K
£86.6K
£55.9K
£3.9K
£122K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Arm, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack di Arm in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £242,491. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Arm untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in United Kingdom adalah £124,843.

Sumber Lainnya