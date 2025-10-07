Kompensasi ASIC Engineer in United Kingdom di Arm berkisar dari £35.4K per year untuk Graduate Hardware Engineer hingga £187K per year untuk Principal Hardware Engineer. Paket kompensasi yearan median in United Kingdom total £109K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Arm. Terakhir diperbarui: 10/7/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£35.4K
£32.5K
£2.9K
£0
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£97.6K
£68.7K
£27.4K
£1.4K
Staff Hardware Engineer
£147K
£92.1K
£50.8K
£3.6K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Arm, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)