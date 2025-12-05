Direktori Perusahaan
Aristeia Capital
Aristeia Capital Manajer Ilmu Data Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Ilmu Data in United States di Aristeia Capital berkisar dari $486K hingga $690K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Aristeia Capital. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$552K - $654K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$486K$552K$654K$690K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Aristeia Capital?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Ilmu Data di Aristeia Capital in United States mencapai total kompensasi tahunan $690,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Aristeia Capital untuk posisi Manajer Ilmu Data in United States adalah $486,000.

Sumber Lainnya

