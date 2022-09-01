Direktori Perusahaan
ArcTouch
ArcTouch Gaji

Rentang gaji ArcTouch berkisar dari $33,943 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $40,885 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari ArcTouch. Terakhir diperbarui: 8/20/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $33.9K
Manajer Produk
$40.9K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$38.4K

Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

The highest paying role reported at ArcTouch is Manajer Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $40,885. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ArcTouch is $38,430.

