AppsFlyer
AppsFlyer Gaji

Rentang gaji AppsFlyer berkisar dari $29,470 dalam total kompensasi tahunan untuk Keberhasilan Pelanggan di ujung bawah hingga $269,593 untuk Manajer Program Teknis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari AppsFlyer. Terakhir diperbarui: 8/12/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $133K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $144K
Analis Bisnis
$95.4K

Keberhasilan Pelanggan
$29.5K
Analis Data
$85.3K
Ilmuwan Data
$141K
Sumber Daya Manusia
$85.4K
Pemasaran
$54K
Desainer Produk
$85.4K
Manajer Produk
$109K
Manajer Program
$125K
Perekrut
$147K
Penjualan
$121K
Manajer Program Teknis
$270K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di AppsFlyer, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

The highest paying role reported at AppsFlyer is Manajer Program Teknis at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $269,593. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AppsFlyer is $115,012.

