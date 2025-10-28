Rata-rata kompensasi total Perekrut in United States di AppLovin berkisar dari $96.7K hingga $135K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AppLovin. Terakhir diperbarui: 10/28/2025
Rata-rata Kompensasi Total
Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!
100%
THN 1
Di AppLovin, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:
100% vesting pada 1st-THN (25.00% triwulanan)