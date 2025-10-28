Direktori Perusahaan
AppLovin
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
AppLovin Perekrut Gaji

Rata-rata kompensasi total Perekrut in United States di AppLovin berkisar dari $96.7K hingga $135K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AppLovin. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$105K - $127K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$96.7K$105K$127K$135K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di AppLovin, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (25.00% triwulanan)



Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di AppLovin in United States mencapai total kompensasi tahunan $135,176. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di AppLovin untuk posisi Perekrut in United States adalah $96,721.

