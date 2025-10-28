Kompensasi Manajer Produk in Germany di AppLovin total €102K per year untuk Senior Product Manager 2. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AppLovin. Terakhir diperbarui: 10/28/2025
Rata-rata Kompensasi Total
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
THN 1
Di AppLovin, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:
100% vesting pada 1st-THN (25.00% triwulanan)