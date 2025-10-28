Direktori Perusahaan
Kompensasi Manajer Produk in Germany di AppLovin total €102K per year untuk Senior Product Manager 2. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AppLovin. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

€92.9K - €108K
Germany
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
€81.9K€92.9K€108K€119K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Jadwal Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di AppLovin, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (25.00% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di AppLovin in Germany mencapai total kompensasi tahunan €118,890. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di AppLovin untuk posisi Manajer Produk in Germany adalah €81,924.

