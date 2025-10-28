Direktori Perusahaan
AppLovin
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Desainer Produk

  • Semua Gaji Desainer Produk

AppLovin Desainer Produk Gaji

Rata-rata kompensasi total Desainer Produk in Canada di AppLovin berkisar dari CA$61.4K hingga CA$89.2K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total AppLovin. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

CA$69.7K - CA$80.9K
Canada
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
CA$61.4KCA$69.7KCA$80.9KCA$89.2K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Desainer Produk data gajis di AppLovin untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed

Jadwal Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di AppLovin, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (25.00% triwulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Desainer Produk penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di AppLovin in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$89,177. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di AppLovin untuk posisi Desainer Produk in Canada adalah CA$61,450.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk AppLovin

Perusahaan Terkait

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya